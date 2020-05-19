Дрозденко рассказал, сколько человек в Ленобласти находятся на аппаратах ИВЛ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем instagram-аккаунте сообщил, что в регионе на аппаратах ИВЛ находятся 57 человек – в два раза больше, чем 10 дней назад.

Глава области также рассказал, что на койках находятся 1200 человек. Александр Дрозденко отметил, что сейчас время не для смелости, а для осторожности. Ведь все смелые только до первой температуры, а риск всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 сохраняется.