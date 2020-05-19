Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 11,3 тыс – оперштаб

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 11,3 тысячи, при этом выздоровели 2272 человека, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 453 новых случая заражения COVID-19.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 11 340 случаев заражения COVID-19. Умерло 95 человек. Выздоровело 2272 человек», — говорится в сообщении.

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В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13 330 человек. На карантине находится 2969 человек, из них 182 — в обсерваторе, 702 — на самоизоляции, 2085 – контактные.