“Медиазона”: в России от коронавируса умерли 186 медработников

В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медработников, об этом говорится в исследовании “Медиазоны”.

Журналисты изучили “Список памяти” с именами погибших медработников, созданный российскими врачами. И проверили его на достоверность по официальным сообщениям ведомств и чиновников, региональных оперативных штабов, СМИ и родственников.

Из упомянутых к 18 мая 222 фамилий удалось подтвердить гибель 165 медработников. Журналисты обнаружили еще 21 случай — их не было в “Списке памяти”. Таким образом, “Медиазона” удалось подтвердить гибель 186 работников здравоохранения.

Две трети этих случаев приходятся на Дагестан — 40 смертей, Москву (официальной информации нет), Подмосковье — 16, Петербург — 14.

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Всего, по данным на 19 мая, в России коронавирус обнаружен у более 299 тысяч жителей. 2837 из них скончалось, еще 76 тысяч выздоровели.