В Ленобласти за 100 млн рублей отремонтируют мосты и путепроводы

Дорожники продолжают ремонтировать мостовые переходы и путепроводы в Ленобласти. Стоимость всех работ — около 100 млн рублей.

Речь идет о восьми мостовых переходах: через реку Тушемельку в Бокситогорском районе, через реку Парицу в Гатчинском районе, через реку Лустовку у подъезда к поселку Лисино-Корпус в Тосненском районе и через реку Явосьму в Тихвинском районе. Также дорожники работают на мостах через реки Воложба и Обломна в Бокситогорском районе и на переходе через речку Сума у деревни Большая Рассия в Кингисеппском районе.

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Помимо этого, в Выборгском районе завершается обновление путепровода через железную дорогу на трассе Высокое — Синицыно.

Общая стоимость работ — 100 млн рублей, заказчиком выступает ГКУ “Ленавтодор”.