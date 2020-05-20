Стая бродячих собак растерзала косулю в Выборгском районе

Это уже не первый случай нападения собак на животных.
В социальных сетях появилась информация о том, что стая бродячих собак напала на косулю и убила ее.
Тело косули было обнаружено инспекторами Охотнадзора.
Специалисты сообщают, что это не первый случай нападения собак на животных в районе.
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10.02.2020 850
Агрессивные псы, напавшие не косулю, все еще на свободе и жителей Ленобласти просят быть осторожными.