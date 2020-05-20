Стая бродячих собак растерзала косулю в Выборгском районе

Автор: Александр Селиванов
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Это уже не первый случай нападения собак на животных.

Источник: vk.com/ohotnadzor47

В социальных сетях появилась информация о том, что стая бродячих собак напала на косулю и убила ее.

Тело косули было обнаружено инспекторами Охотнадзора.

Специалисты сообщают, что это не первый случай нападения собак на животных в районе.

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