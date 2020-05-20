Шесть, а не пять человек погибли при пожаре в больнице в Санкт-Петербурге – власти

Число пациентов больнице Святого Георгия, погибших при пожаре в этом медучреждении, составляет шесть человек, а не пять, сообщила представитель городского комитета по здравоохранению.

Пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел 12 мая. В ГУМЧС по Петербургу сообщали, что погибли пять человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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