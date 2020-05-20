Дрозденко рассказал, почему закрыты ТЦ «Мега» на границе с Петербургом

Во время видеобеседы «Регионы о главном. Коронавирус» Александр Дрозденко рассказал, почему закрыты ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», граничащие с Петербургом.

По словам губернатора Ленобласти, решение о закрытии принято с учетом распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Петербурге. Жители города с непростой эпидемиологической ситуацией могли потянуться неконтролируемым потоком в ТЦ, что создало бы угрозу всплеска заболеваемости.

Торговые центры во Всеволожском районе закрыты, пока ситуация не нормализуется.