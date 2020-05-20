Лжесотрудник банка украл деньги с карточки у пенсионерки из Бокситогорска

19 мая около 15:00 в полицию Бокситогорского района обратилась 65-летняя жительница Бокситогорска. Лжесотрудник банка списал деньги с ее банковского счета.

Позвонивший мужчина представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». По его словам, неизвестные злоумышленники пытаются снять деньги со счета женщины. Чтобы обезопасить накопления, звонившему необходимы данные банковской карты.

Пенсионерка выполнила инструкции злоумышленника, после чего с ее счета были списаны более 8000 рублей.