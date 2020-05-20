В Ленобласти начали выдавать льготникам бесплатные медицинские маски

В центре соцзащиты населения Ленобласти с 20 мая начали выдавать бесплатные маски для льготных категорий граждан.

Комплект медицинских масок будут выдавать только в будние дни. В некоторых населенных пунктах планируют раздать маски за один день — в деревне Монастырек Сланцевского района, в поселке Алеховщина в Лодейнопольском районе и др. А где-то необходимо заранее записаться.

Важно, что в каждом районе введены специальные места и свой график получения масок.

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Напомним, что бесплатные средства индивидуальной защиты получат льготники, оформившие социальную доплату к пенсии, и семьи с маленьким доходом, в том числе многодетные, а также дети с инвалидностью и их родители. Планируется, что маски получат 150 тысяч ленинградцев.