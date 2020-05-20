Во Всеволожском районе волонтеры продолжают бесплатно раздавать маски

На улицах населенных пунктов Ленобласти продолжается акция “Берегите себя и окружающих” по бесплатной раздаче масок.

Сегодня, 20 мая, волонтеры бесплатно раздали средства индивидуальной защиты жителям Нового Девяткино, Сертолово, поселков Романовка, Углово и Корнево во Всеволожском районе Ленобласти. Всего раздали более двух тысяч масок.

Напомним, акция “Берегите себя и окружающих” проходит при поддержке губернатора Ленобласти и партии “Единая Россия”. Планируется, что бесплатную раздачу продлят еще на неделю.