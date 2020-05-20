21 мая жители Бокситогорского района временно останутся без света

В четверг, 21 мая, в связи с плановыми работами на электросетевых объектах жители нескольких населенных пунктов Бокситогорского района Ленобласти временно останутся без света.
Света не будет в следующих населенных пунктах:
Большедворское сельское поселение:
- Белый бор – с 6.00 до 19.00.
Ефимовское городское поселение:
- Турандино (фермерское хозяйство) – с 6.00 до 19.00;
- Михалево – с 9.00 до 17.00;
- Заполье – с 13.30 до 17.00;
- Ефимовский. На Спортивной (д. №7–16), Центральной (д. №1-5), Вокзальной (д. №1-11) улицах – с 9.00 до 12.00. На улице Леспромхозовская – с 9.00 до 17.00.
Лидское сельское поселение:
- Лиственка — с 9.00 до 16.00;
- Лукинское — с 9.00 до 17.00.
Самойловское сельское поселение:
- Григоркино, Верховье, Карповская, Пакшеево, Осиновка, Сара – с 9.00 до 17.00.
Борское сельское поселение:
- Мозолево-2 — 9.30 до 13.00.