21 мая жители Бокситогорского района временно останутся без света

В четверг, 21 мая, в связи с плановыми работами на электросетевых объектах жители нескольких населенных пунктов Бокситогорского района Ленобласти временно останутся без света.

Света не будет в следующих населенных пунктах:

Большедворское сельское поселение:

Белый бор – с 6.00 до 19.00.

Ефимовское городское поселение:

Турандино (фермерское хозяйство) – с 6.00 до 19.00;

Михалево – с 9.00 до 17.00;

Заполье – с 13.30 до 17.00;

Ефимовский. На Спортивной (д. №7–16), Центральной (д. №1-5), Вокзальной (д. №1-11) улицах – с 9.00 до 12.00. На улице Леспромхозовская – с 9.00 до 17.00.

Лидское сельское поселение:

Лиственка — с 9.00 до 16.00;

Лукинское — с 9.00 до 17.00.

Самойловское сельское поселение:

Григоркино, Верховье, Карповская, Пакшеево, Осиновка, Сара – с 9.00 до 17.00.

Борское сельское поселение: