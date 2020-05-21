Число выявленных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 12 тысяч – оперштаб

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 12 тысяч, при этом выздоровели более 2,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 408 новых случаев заражения COVID-19.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 12203 случая заражения COVID-19. Умерло 104 человека. Выздоровело 2661 человек», — говорится в сообщении.

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В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 13766 человек. На карантине находится 3014 человек, из них 158 — в обсерваторе, 745 — на самоизоляции, 2111 – контактные.