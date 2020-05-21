Под Киришами иномарка влетел в бензовоз, один человек погиб

Иномарка выехала на встречку и столкнулась с бензовозом, водитель легковушки погиб.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, ДТП произошло около 7.30 21 мая на 13 километре трассы «Кириши — Будогощь — Смолино». Автомобиль Chevrolet Cruze на изгибе дороги выехала на встречку и влетел в бензовоз «КамАЗ».

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В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте. Личность погибшего уточняется. Проводится проверка.