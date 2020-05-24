В Волосовском районе 13-летняя девочка впала в алкогольную кому

Вчера вечером, 23 мая, в полицию поступило сообщение из больницы: из частного дома в деревне Рутелицы Волосовского района медики увезли школьницу.

По предварительной информации, медики госпитализировали 13-летнюю девочку, которая находилась в алкогольной коме. Ребенка доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, сообщает ЛенТВ24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что семья пострадавшей полная, на учете не состоит. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru писал, что в Кировске в гараже нашли тело 14-летней школьницы. Там же найдена пятилитровая канистра с остатками неизвестной жидкости и полуторалитровая бутылка без этикетки.