Трое петербуржцев пытались украсть еды на 25 тыс. рублей

23 мая сразу трое петербуржцев в разное время пытались украсть еду из магазинов. Общий ущерб от их действий составил бы 25 тыс. рублей.
В 14:10 в Красносельском районе на Таллинском шоссе вор попытался пронести мимо кассы продуктов на 11 тыс. рублей. Охранник заметил это и нажал кнопку тревожной сигнализации.
В Невском районе тревога сработала на улице Бабушкина. Посетитель магазина оплатил недорогие покупки, а дорогие продукты спрятал под курткой. Сумма ущерба составила бы 8 тыс. рублей. В Красногвардейском районе на Ханской улице вор пытался украсть продуктов на 6,5 тыс. рублей.
Во всех случаях кражи предотвратила Росгвардия.
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