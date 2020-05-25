Трое петербуржцев пытались украсть еды на 25 тыс. рублей

23 мая сразу трое петербуржцев в разное время пытались украсть еду из магазинов. Общий ущерб от их действий составил бы 25 тыс. рублей.

В 14:10 в Красносельском районе на Таллинском шоссе вор попытался пронести мимо кассы продуктов на 11 тыс. рублей. Охранник заметил это и нажал кнопку тревожной сигнализации.

В Невском районе тревога сработала на улице Бабушкина. Посетитель магазина оплатил недорогие покупки, а дорогие продукты спрятал под курткой. Сумма ущерба составила бы 8 тыс. рублей. В Красногвардейском районе на Ханской улице вор пытался украсть продуктов на 6,5 тыс. рублей.

Во всех случаях кражи предотвратила Росгвардия.