Автобусным перевозчикам Ленобласти компенсируют часть затрат

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому автобусные перевозчики в период коронавируса получат компенсации части затрат на топливо.

По предварительным подсчетам, перевозчики получат около 253 млн рублей из регионального бюджета за апрель-май. Субсидия предоставляется в связи с введением коронавирусных ограничений.

На выплаты могут рассчитывать юридические лица, за исключением государственных учреждений, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями.