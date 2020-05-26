5000 рублей получат безработные в Ленобласти с минимальным пособием

Выплаты не коснутся уволенных за нарушение трудовой дисциплины.

Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Согласно документу, гражданам, уволенным с 1 января по 29 февраля 2020 года, признанным безработными до 31 мая 2020 года (включительно) и получающим минимальное пособие 1500 рублей, выплатят по 5000 рублей из регионального бюджета. Исключением станут уволенные за нарушение трудовой дисциплины. Выплата будет назначена за апрель и май 2020 года, заявление для этого не потребуется.

Вам будет интересно 5 тысяч ленинградцев получили региональные выплаты от Биржи труда По 5 тысяч рублей уже получили 4,7 тысяч жителей безработных и и по 7 тыс. рублей 519 самозанятых Ленобласти. Общая... 21.05.2020 166

Как уже ранее писал ivbg.ru, граждане, уволенные с 1 марта 2020 года и обратившиеся на Биржу труда, могут получить пособие в размере 12130 рублей (период выплаты: апрель-июнь) без предъявления справки о средней заработной плате за последние три месяца по последнему месту работы.

Напомним, что все документы Центры занятости населения Ленобласти в связи с мерами, принимаемыми для нераспространения коронавирусной инфекции, принимает в электронном виде: на портале Биржи труда или портале Работа в России.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.