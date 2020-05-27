Жители предложили поделить Всеволожский район на зоны с разными ограничениями по COVID-19

Жители предлагают поделить Всеволожского района на зоны, в которых будут разные ограничения. Зависеть они будут от количества зараженных COVID-19. Ведь в каких-то населенных пунктах ситуация стабильная.

Александр Дрозденко предложение принял, ведутся переговоры с Роспотребнадзором. На момент подготовки публикации ведомство идею не одобрило.