Жители предложили поделить Всеволожский район на зоны с разными ограничениями по COVID-19

Жители предлагают поделить Всеволожского района на зоны, в которых будут разные ограничения. Зависеть они будут от количества зараженных COVID-19. Ведь в каких-то населенных пунктах ситуация стабильная.
Александр Дрозденко предложение принял, ведутся переговоры с Роспотребнадзором. На момент подготовки публикации ведомство идею не одобрило.
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