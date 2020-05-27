Жители предложили поделить Всеволожский район на зоны с разными ограничениями по COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Жители предлагают поделить Всеволожского района на зоны, в которых будут разные ограничения. Зависеть они будут от количества зараженных COVID-19. Ведь в каких-то населенных пунктах ситуация стабильная.

Фото: @drozdenko_au

Александр Дрозденко предложение принял, ведутся переговоры с Роспотребнадзором. На момент подготовки публикации ведомство идею не одобрило.

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27.05.2020 202