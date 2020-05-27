Новые меры поддержки от Минтруда – увеличение пособия в 3 раза, доплаты семьям с детьми   

Глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить доплату в 3000 руб. для детей до 18 лет на всех зарегистрированных безработных, а минимальное пособие по безработице увеличить в три раза – до 4500 рублей.

По мнению Антона Котяков, озвученному на совещании с президентом России по ситуации на рынке труда, эти меры будут уместны. Глава Минтруда отметил, что многие безработные просто не получают доплату в 3000 руб. из-за того, что потеряли работу до 1 марта или ранее не были трудоустроены.

«Предлагаем поддержать такие семьи и распространить дополнительные выплаты на всех зарегистрированных безработных», – сказал Антон Котяков

Обе меры предлагается ввести на три месяца.