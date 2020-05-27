Экс-глава Чувашии подал в суд на Путина за то, что тот его уволил 

Как сообщают РИА «Новости», экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, заявивший, что «журналистов нужно мочить» за критику власти, оспаривает указ президента России от 29 января «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики» с пометкой «утрата доверия».

Дело оформлено на сайте Верховного суда. Иск поступил 20 мая. Сам Михаил Игнатьев с 29 февраля находится в медицинском центре Алмазова в Петербурге из-за воспаления легких. А 7 мая его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ЭКМО (насыщение крови кислородом). Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

Иск о досрочном прекращении полномочий появился 20 мая – на тот момент Михаил Игнатьев уже несколько недель лежал в больнице.