В ДТП под Тосно пострадали четыре человека, двое из них – дети

Пострадавших в дорожной аварии в Тосненском районе Ленобласти доставили в больницу.
ДТП произошло вечером 27 мая на 12 км подъезда к городу Тосно. 30-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Audi. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате аварии пострадала автоледи и ее дети — девочки 2009 и 2014 года рождения. Второй водитель получил травмы средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
Проводится проверка.
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