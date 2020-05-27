В ДТП под Тосно пострадали четыре человека, двое из них – дети

Пострадавших в дорожной аварии в Тосненском районе Ленобласти доставили в больницу.

ДТП произошло вечером 27 мая на 12 км подъезда к городу Тосно. 30-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Audi. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



В результате аварии пострадала автоледи и ее дети — девочки 2009 и 2014 года рождения. Второй водитель получил травмы средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Проводится проверка.