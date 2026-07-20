В России необходимо ввести единую льготу на авиабилеты на внутренние направления для граждан пенсионного возраста, заявил лидер Партии пенсионеров Эрик Праздников.

По его словам, существующие льготы разрознены, и нет гарантированного права на скидку для всех пенсионеров.

Праздников сообщил, что партия разработала несколько подходов к введению такой льготы. Оптимальным вариантом для баланса между интересами граждан и возможностями бюджета предлагается сделать гарантированную скидку 30% для всех пенсионеров. Более «социальным» вариантом будет скидка 50%, особенно актуальная для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов, жителей Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера, ветеранов труда и других льготных категорий.

Наиболее справедливой моделью, по мнению Праздникова, будет дифференцированная: пенсионеры до 70 лет получают скидку в 30%, старше 70 лет — 50%, а старше 80 — скидку 75% или возможность одного бесплатного перелета в год на любом направлении внутри России.

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Также предлагается закрепить право пенсионеров не только на скидку, но и на дополнительные гарантии, например, на возможность бесплатно провезти багаж и выбрать место.