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Новости Социум

В России предложили ввести единую льготу на авиабилеты для пенсионеров

В России необходимо ввести единую льготу на авиабилеты на внутренние направления для граждан пенсионного возраста, заявил лидер Партии пенсионеров Эрик Праздников.

По его словам, существующие льготы разрознены, и нет гарантированного права на скидку для всех пенсионеров.

Праздников сообщил, что партия разработала несколько подходов к введению такой льготы. Оптимальным вариантом для баланса между интересами граждан и возможностями бюджета предлагается сделать гарантированную скидку 30% для всех пенсионеров. Более «социальным» вариантом будет скидка 50%, особенно актуальная для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов, жителей Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера, ветеранов труда и других льготных категорий.

Наиболее справедливой моделью, по мнению Праздникова, будет дифференцированная: пенсионеры до 70 лет получают скидку в 30%, старше 70 лет — 50%, а старше 80 — скидку 75% или возможность одного бесплатного перелета в год на любом направлении внутри России.

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Также предлагается закрепить право пенсионеров не только на скидку, но и на дополнительные гарантии, например, на возможность бесплатно провезти багаж и выбрать место.

Теги

Скидка пенсионеры авиабилеты Россия
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20 июля пройдет традиционная «прямая линия» с Александром Дрозденко

В понедельник, 20 июля, состоится «прямая» телефонная линия губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24.

20 июля пройдет традиционная «прямая линия» с Александром Дрозденко - Для ответов также приглашены главы районных администраций.
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

В течение часа, с 16.00 до 17.00, глава региона ответит на вопросы жителей, заданные по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

Для ответов также приглашены главы районных администраций.

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Теги

прямая линия Дрозденко Ленобласть

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