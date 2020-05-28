В Сосновом Бору закрыли пирс после гибели ребенка

После того, как 26 мая с пирса в Сосновом Бору упала и утонула 4-летняя девочка, директор Ленинградской АЭС Владимир Перегруда объявил о закрытии причала.

Он объяснил это тем, что место не предназначено для прогулок, однако жители регулярно находятся на его территории — они ловят рыбу и нарушают дисциплину. У пирса уже были установлены бетонные блоки для блокировки проезда машин.

Решение о закрытии пирса принято до определения его статуса.

Ранее ivbg.ru писал, что во Всеволожском районе в бассейне утонул ребенок. На помощь ребенку пришла бабушка, однако спасти мальчика ей не удалось.