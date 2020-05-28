В Ленобласти обсуждают возможность открытия поликлиник в «зеленой» зоне

В правительстве Ленобласти обсуждается возможность ввода послаблений амбулаторно-поликлинической помощи.
В “зеленой” зоне планируется открыть все поликлиники, в «желтой» и «красной» рассматривается возможность работы только некоторых медицинских отделений. Об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
Ранее он сообщил, что на сегодняшний день в коронавирусных больницах Ленобласти проходят лечение 1396 пациентов, 892 из них с внебольничной пневмонией. К аппаратам ИВЛ подключены 56 человек.
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28.05.2020 132