Большинство мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, будут продлены до 14 июня.

Список ограничений, которые будут смягчены в Петербурге с 1 июня:

Самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет станет рекомендательной.

На улицах не обязательно надо будет носить маски, но в магазинах, вокзалах, аэропорту, в общественном транспорте, кладбищах и так далее требование сохранится.

Разрешено одиночное и семейное посещение кладбищ при обязательном использовании перчаток и масок.

Начнут работать нотариальные и юридические конторы, но только по предварительной записи.

В государственных детских садах будет увеличено количество дежурных групп для детей, чьи родители работают в организациях, на которые не распространяются установленные запреты и ограничения. Наполняемость группы — до 12 детей.

До 14 июня продолжается дистанционное обучение в учреждениях среднего профессионального, дополнительного образования, а также по программам профессионального обучения. Студенты-медики продолжат учиться очно.

Несмотря на то, что в школах завершился учебный год дополнительные образовательные программы продлили до 14 июня.

Дошкольникам, школьникам и студентам среднего профессионального образования продолжат выдавать продуктовые наборы.

Будут восстановлены льготные и бесплатные проездные для всех категорий обучающихся, пенсионеров и мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет. Но в то же время для этих с 1 по 14 июня будет приостановлено действие льготных и бесплатных проездных в пригородных автобусах и электричках, которые идут в Петербург.