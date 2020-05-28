Подрядчик переделает некачественный участок дороги в Тосненском районе за свой счет

Подрядчик решил заняться ремонтом участка дороги Кемполово — Шапки в Тосненском районе в дождь. Это сказалось на качестве работ.

Подрядная организация решила не останавливать работы а, наоборот, ускорить темпы. Ей на днях было дано письменное указание остановить асфальтирование. В результате дорожники оказались недовольны качеством, сообщает заказчик ремонта ГКУ «Ленавтодор».

Некачественные работы заказчик не принял, поэтому подрядчик должен переделать участок за свой счет.