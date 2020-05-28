Подрядчик переделает некачественный участок дороги в Тосненском районе за свой счет

Подрядчик решил заняться ремонтом участка дороги Кемполово — Шапки в Тосненском районе в дождь. Это сказалось на качестве работ.
Подрядная организация решила не останавливать работы а, наоборот, ускорить темпы. Ей на днях было дано письменное указание остановить асфальтирование. В результате дорожники оказались недовольны качеством, сообщает заказчик ремонта ГКУ «Ленавтодор».
Некачественные работы заказчик не принял, поэтому подрядчик должен переделать участок за свой счет.
«Специализированная лаборатория возьмет пробы на том участке, где сегодня шла укладка, чтобы оценить масштабы подобной «инициативы», – прокомментировали в ГКУ «Ленавтодор».