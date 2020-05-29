Вертолет санавиации Ленобласти транспортировал семь человек, в том числе двух беременных

Экстренная помощь также потребовалась девочке из Волхова с тяжелыми переломами.

За минувшие два дня, 27 и 28 мая, в Ленобласти было выполнено семь санитарных вылетов. Как сообщает Национальная служба санавиации, в среду из Тихвина транспортировали пациент с ишемической болезнью сердца. В Волхове оказали помощь девочке с тяжелыми переломами. Из Подпорожья в Гатчину доставили беременная пациентка с патологией.

На следующий день из Подпорожья госпитализировали пациента с инфарктом, из Выборга в Петербург доставили пациента с закрытой травмой живота, а из Тихвина — пациента с инфарктом. Также медики вылетали в Кингисепп за беременной женщиной в тяжелом состоянии.