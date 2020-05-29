Социально значимые компании из Ленобласти получили 14 млн рублей субсидий

Субсидии из областного бюджета по итогам конкурса были распределены между 42 предприятия малого бизнеса из социальной сферы.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, среди получателей — предприниматели, оказывающие услуги в области образования, спорта, культуры и социального обслуживания.

В 2020 году на поддержку предприятиям социальной направленности Ленобласти планируется выделить 30 млн рублей. Следующее заседание комиссии по распределению субсидий пройдет в июле.

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