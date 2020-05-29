Социально значимые компании из Ленобласти получили 14 млн рублей субсидий

Субсидии из областного бюджета по итогам конкурса были распределены между 42 предприятия малого бизнеса из социальной сферы.
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, среди получателей — предприниматели, оказывающие услуги в области образования, спорта, культуры и социального обслуживания.
В 2020 году на поддержку предприятиям социальной направленности Ленобласти планируется выделить 30 млн рублей. Следующее заседание комиссии по распределению субсидий пройдет в июле.
Как уже ранее писал ivbg.ru, сейчас регион разрабатывает план конкретных действий по поддержке экономики на ближайшие два года, который станет основой для «перезапуска» реализации Стратегии социально-экономического развития области с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях с COVID-19.