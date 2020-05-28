Ленобласть разрабатывает план восстановления экономики региона

План конкретных действий на ближайшие 2 года станет основой для «перезапуска» реализации Стратегии социально-экономического развития области с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях с COVID-19.

На заседании правительства Ленобласти глава региона Александр Дрозденко напомнил, что Президент России поставил четкую задачу перед региональными властями: занимаясь проблемами коронавирусной инфекции — не забывать о реализации нацпроектов, которые смогут стать драйверами роста для большинства отраслей экономики.

«Эти задачи никто не отменял, и мы должны выйти на запланированные показатели. Мы видим, что у нас будут некоторые сбои, связанные с ограничениями, но по большинству направлений мы эффективно работали», – сказал Александр Юрьевич.

Заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов подчеркнул, что будут изменены подходы к реализации Стратегии, а не целевые результаты, которые увязаны с национальными проектами.

До 20 июня 2020 года будет сформирован региональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения на 2020-2021 годы. Этот план на ближайшие 2 года станет основой для «перезапуска» реализации Стратегии с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях. Утвердить новый план реализации Стратегии-2030 предполагается до 1 августа 2020 года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, проект прогноза социально-экономического развития Ленобласти на 2020-2024 годы был выставлен на суд общественности. Ознакомиться с документом можно было до 17 июля 2019 года. При этом стратегия социально-экономического развития Ленобласти до 2030 года синхронизируют с задачами, поставленными национальными проектами и с актуальной глобальными трендами и была принята в декабре 2019 года.

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Как уже ранее писал Ivbg.ru состояние экономики Ленобласти находится на контроле у правительства региона. Аналитическую информацию через сервис дочернего общества ПАО Сбербанк – ООО «ТОТ» Ленобласть получала с 20 апреля до 25 мая. Благодаря ей удалось установить, что больше всего «просели» туризм, салоны красоты, предприятия общепита, спортиндустрия, гостиницы. После введения в регионе с 12 мая послаблений в сфере торговли и бытовых услуг – отмечается положительная динамика.