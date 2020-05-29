Начальника и замначальника полиции уволили за коррупцию во Всеволожском районе

Начальник и замначальника 87 отдела полиции во Всеволожском районе освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой доверия. Прокуратура Ленобласти установила, что они нарушили должностные ограничения и законодательство о противодействии коррупции.
Полицейские при содействии доверенного лица занимались предпринимательской деятельностью. Также они должны были урегулировать конфликт интересов на почве бизнеса, однако бездействовали и занимались попустительством, так как являлись одной из заинтересованных сторон.
Помимо этого, сотрудники полиции предоставили недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе, осознанно исказив реальное положение дел.
Вам будет интересно
Житель Кингисеппа во время застолья избил собутыльников, после чего бежал в Псков. С мест происшествия госпитализированы трое: 50-летний и 40-летний...
29.05.2020 57