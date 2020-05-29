Детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов в России

Как сообщает «РБК», уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать «реестр педофилов». Это интернет-ресурс, на котором собраны профили людей, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В качестве примера Анна Кузнецова привела соответствующие практики из Польши, Австралии, Казахстана и США. Такой ресурс позволит контролировать осужденных за педофилию, вышедших из тюрьмы. Однако для этого люди должны будут постоянно носить электронные браслеты для слежения.

Аналогичный законопроект уже подавался в Госдуму в 2016 году. Однако в 2018 году он был снят с рассмотрения. Как ранее сообщал ivbg.ru, в 2019 году в России зафиксирован рост на 9,4 % числа преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних.