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Губернатор Ленобласти: дефицита топлива в регионе нет

В Ленинградской области ситуация на топливном рынке остается стабильной, дефицита бензина и дизельного топлива не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко после совещания с представителями крупных сетевых поставщиков топлива.

Губернатор Ленобласти: дефицита топлива в регионе нет - В Ленинградской области ситуация на топливном рынке остается стабильной, дефицита бензина и дизельно
Фото: freepik

По словам главы региона, крупные компании продолжают поставлять топливо в штатном режиме, выполняя отгрузки по графикам. Перебоев с обеспечением общественного транспорта топливом также не наблюдается.

«В социальных сетях появились единичные сообщения от пользователей о трудностях с покупкой бензина и дизельного топлива в некоторых районах Ленинградской области. <...> У крупных поставщиков проблем с отгрузкой топлива нет. Поставки идут по графикам, дефицита нет. Они обеспечивают 90% потребителей региона, картина стабильная», — написал Дрозденко.

Вместе с тем возможны локальные сложности на отдельных АЗС, особенно в районах с высокой концентрацией грузового транспорта, в частности в Кингисеппском районе и Усть-Луге, а также у некоторых частных операторов заправочных станций.

Губернатор призвал не создавать искусственный ажиотаж, закупая топливо впрок.

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топливо Дрозденко Ленобласть бензин
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