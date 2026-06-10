В Ленинградской области ситуация на топливном рынке остается стабильной, дефицита бензина и дизельного топлива не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко после совещания с представителями крупных сетевых поставщиков топлива.

По словам главы региона, крупные компании продолжают поставлять топливо в штатном режиме, выполняя отгрузки по графикам. Перебоев с обеспечением общественного транспорта топливом также не наблюдается.

«В социальных сетях появились единичные сообщения от пользователей о трудностях с покупкой бензина и дизельного топлива в некоторых районах Ленинградской области. <...> У крупных поставщиков проблем с отгрузкой топлива нет. Поставки идут по графикам, дефицита нет. Они обеспечивают 90% потребителей региона, картина стабильная», — написал Дрозденко.

Вместе с тем возможны локальные сложности на отдельных АЗС, особенно в районах с высокой концентрацией грузового транспорта, в частности в Кингисеппском районе и Усть-Луге, а также у некоторых частных операторов заправочных станций.

Губернатор призвал не создавать искусственный ажиотаж, закупая топливо впрок.