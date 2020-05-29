Виртуальная карта памятных мест появится в Ленобласти

Российское военно-историческое общество приглашает жителей Ленобласти отметить памятные места региона на карте

На сайте местопамяти.рф создана интерактивная площадка, где любой желающий может отметить памятные места и размещать фото и видеоматериалы, а также обмениваться информацией об их состоянии и планировать совместные мероприятия — благоустройство памятников, субботники, церемонии возложения цветов и венков.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.