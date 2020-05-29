Минэкономразвития: ВВП России упал на 12% в апреле

По оценкам Минэкономразвития, в марте ВВП на 0,8% год к году, в первом квартале — на 1,6%, а в апреле снизился на 12% в годовом выражении.

Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года». Снижению способствовало введение коронавирусных ограничений с 30 марта.

Наибольший спад отмечается в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Так, объем платных услуг сократился на 37,9% в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг.

Тем временем снижение оборота розничной торговли на 23,4% в наибольшей степени объясняется падением в области непродовольственных товаров (36,7%). Это распространяется в том числе на продажи легковых автомобилей (-72,4%).

В базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным, отмечают в Минэкономразвития. Так, промышленное производство в апреле показало спад на 6,6% (год к году), темпы снижения грузооборота транспорта замедлились по сравнению с мартом (на 6,7%, в апреле — на 6%), объем строительных работ продемонстрировал умеренное падение (на 2,3% год к году).