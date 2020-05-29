В Тихвинском районе рыбаки нашли утопленника в реке

Тело в тине плыло навстречу местным жителям, которые на лодке отправились за уловом.
29 мая в полицию Тихвинского района сообщили об утопленнике, которого обнаружили в русле реки Тихвинка примерно в километре от деревни Паголда. Тело обнаружили местные жители, которые отправились за уловом.
Тело мужчины в резиновых сапогах и летнем комбинезоне вытащили на берег. Личность погибшего и обстоятельства его гибели уточняются.
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