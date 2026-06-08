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Россия планирует отменить визовый режим с тремя странами

Россия в 2026 году намерена отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом.

Туризм
Фото: Freepik.

«Малайзия, Индонезия - ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт», - заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Сейчас россияне могут путешествовать без визы в более чем 80 стран.

Ранее правительство Таиланда сократило срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в число которых входит Россия.

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Теги

безвизовый режим Малайзия Индонезия Кувейт Россия
Новости Социум

В Ленобласти зацвел ядовитый багульник

В лесах и на болотах Ленинградской области началось цветение багульника болотного. Это растение, внешне привлекательное, представляет серьезную опасность для здоровья человека из-за своих токсичных свойств, предупредил биолог Павел Глазков.

В Ленобласти зацвел ядовитый багульник - Багульник выделяет резкий специфический запах, который обладает одурманивающим и отравляющим действи
Фото: max.ru/kazdoytvaripopare

Багульник выделяет резкий специфический запах, который обладает одурманивающим и отравляющим действием. Длительное пребывание на болоте в период цветения может привести к головокружению и сильной головной боли. Дурманящая сила растения особенно усиливается в жаркую солнечную погоду.

Жителей Ленобласти просят не задерживаться на болотах в период цветения багульника. Тем, кто хочет понаблюдать за цветением, советуют делать это рано утром или вечером, когда жара спадает.

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При этом багульник является и лекарственным растением. В народной медицине его сушат в августе-сентябре и применяют как отхаркивающее, спазмолитическое, дезинфицирующее, потогонное и мочегонное средство.

Теги

Ленобласть багульник Павел Глазков

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