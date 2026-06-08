Россия в 2026 году намерена отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом.
«Малайзия, Индонезия - ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт», - заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
Сейчас россияне могут путешествовать без визы в более чем 80 стран.
Ранее правительство Таиланда сократило срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в число которых входит Россия.