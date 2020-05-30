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Домой Новости В Захонье на месте сгоревшего дома нашли останки женщины и ребенка

В Захонье на месте сгоревшего дома нашли останки женщины и ребенка

Автор: Илья Серов
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Сегодня ночью, 30 мая, в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Захонье-2 Кингисеппского района. Горел одноэтажный деревянный дом площадью 80 квадратных метров.

Когда пожар локализовали, проливка и разбор завалов продолжались до полудня, дом при этом полностью выгорел.

На месте обнаружены останки мальчика 2009 года рождения и 60-летней женщины. Спастись удалось троим, они размещены в маневренном фонде администрации Большелуцкого поселения, еще один отправился к родственникам.

Причины возгорания устанавливаются.

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