В Захонье на месте сгоревшего дома нашли останки женщины и ребенка

Сегодня ночью, 30 мая, в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Захонье-2 Кингисеппского района. Горел одноэтажный деревянный дом площадью 80 квадратных метров.

Когда пожар локализовали, проливка и разбор завалов продолжались до полудня, дом при этом полностью выгорел.

На месте обнаружены останки мальчика 2009 года рождения и 60-летней женщины. Спастись удалось троим, они размещены в маневренном фонде администрации Большелуцкого поселения, еще один отправился к родственникам.

Причины возгорания устанавливаются.