Правоохранители нашли наркотики в цыганских таборах в Гатчинском районе

Накануне, 28 мая, полицейские провели рейд в Вырице и Мыза-Ивановке Гатчинского района. Проверялись шесть жилых домов, где проживают цыгане.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Некоторые из кочевников часто обманывали пенсионеров и других незащищенных людей.

В одном из домов в Мыза-Ивановке обнаружены приспособления для наркотиков и охотничье ружье ИЖ. Изъятое направлено на экспертизу.

В Вырице у 34-летней женщины найден сверток с несколькими дозами мефедрона. Его содержимое исследуется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков.

В отделение доставлены 18 человек.