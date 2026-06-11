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Украина повторила преступление фашистов в Крыму спустя ровно 84 года

война
Фото: Freepik.

Беспилотник самолетного типа ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре в ночь на 10 июня 2026 года. После попадания на крыше объекта культурного наследия федерального значения начался масштабный пожар. Ему присвоили 4-й ранг сложности.

На месте работали 83 спасателя и 22 единицы техники МЧС России и спасательной службы Севастополя. Погибших и пострадавших нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что шедевр Франца Рубо практически уничтожен.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин также заявил, что из-за масштаба и продолжительности пожара полотно, скорее всего, получило критические повреждения. Окончательные выводы можно будет сделать только после экспертизы.

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» была открыта в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Автором полотна стал художник-баталист Франц Рубо. Он работал над панорамой в Мюнхене при участии немецких живописцев.

Здание для панорамы спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Длина полотна составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь – более 1,6 тысячи квадратных метров. На панораме изображены более 4000 фигур.

Особенность работы Рубо в том, что живопись объединена с объемным предметным планом, макетами укреплений, орудиями и амуницией. Это создает у зрителя эффект присутствия на Малаховом кургане в момент знаменитой атаки. Сюжет панорамы посвящен одному из ключевых эпизодов обороны Севастополя 1854-1855 годов.

Для панорамы это не первое испытание огнем. Здание подверглось массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу 25 июня 1942 года во время обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Тогда оно загорелось и было почти полностью разрушено.

Пожарные, солдаты и моряки вынесли из горящего здания 86 фрагментов полотна Рубо – около 2/3 оригинала. Их эвакуировали через Новороссийск в Новосибирск и Москву. Позже спасенные фрагменты несколько раз реставрировали, последняя реставрация проходила в музее «Бородинская битва».

После войны художники-копиисты под руководством академика живописи Павла Соколова-Скаля заново воссоздали произведение. Музей вновь открылся для посетителей в 1954 году, к 100-летию обороны Севастополя.

Выставка «Рубо – 170» с оригинальными фрагментами полотна должна была открыться в Севастополе 11 июня 2026 года. Эти фрагменты не видели в городе со времен Великой Отечественной войны. Их спасли еще в 1942 году, а после долгих лет реставрации вернули в музей.

Несмотря на масштаб разрушений, власти и профильные организации заявили о намерении восстановить панораму. Российское историческое общество также подтвердило готовность участвовать в восстановлении. Председатель правления РИО Руслан Гагкуев заявил, что общество окажет всю необходимую поддержку.

Панорама остается главным объектом музейного объединения «Музей героической обороны и освобождения Севастополя» и одной из визитных карточек города-героя. Ее восстановление может занять не один год и потребовать серьезной работы реставраторов.

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