Названы населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба по Ленинградской области на 31 мая, в регионе за последние сутки коронавирус подтвердился у 54 человек.
Всего в Ленобласти 2822 заболевших, вылечились при этом 1561 человек, а умерли — 11.
Бокситогорский район:
- Ефимовский (+2)
Волосовский район:
- Извара (+1)
Волховский район:
- Колчаново (+1)
Всеволожский район:
- Янино-1 (+1)
- Лупполово (+1)
- Мурино (+2)
Выборгский район:
- Выборг (+1)
- Светогорск (+1)
Гатчинский район:
- Гатчина (+4)
- Сиверский (+1)
- Малое Верево (+1)
- Малые Колпаны (+1)
- Новый Свет (+2)
- Сяськелево (+1)
- Лукаши (+2)
- Тойворово (+1)
- Пудость (+2)
Кингисеппский район:
- Кингисепп (+1)
- Ивангород (+2)
Киришский район:
- Кириши (+7)
- Глажево (+1)
Кировский район:
- Кировск (+1)
- Павлово (+1)
Ломоносовский район:
- Малое Карлино (+1)
Подпорожский район:
- Подпорожье (+1)
Приозерский район:
- Приозерск (+1)
- Сосново (+1)
- Мичуринское (+1)
Сланцевский район:
- Сланцы (+2)
Тихвинский район:
- Тихвин (+5)
Тосненский район:
- Тосно (+2)
- Тельмана (+2)
За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса, из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. За указанный период зафиксировано 138 летальных исходов, полностью выздоровело 4 414 человек. Всего в стране коронавирус подтвержден у 405 843 человек.