Названы населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба по Ленинградской области на 31 мая, в регионе за последние сутки коронавирус подтвердился у 54 человек.

Всего в Ленобласти 2822 заболевших, вылечились при этом 1561 человек, а умерли — 11.

Бокситогорский район:

  • Ефимовский (+2)

Волосовский район:

  • Извара (+1)

Волховский район:

  • Колчаново (+1)

Всеволожский район:

  • Янино-1 (+1)
  • Лупполово (+1)
  • Мурино (+2)

Выборгский район:

  • Выборг (+1)
  • Светогорск (+1)

Гатчинский район:

  • Гатчина (+4)
  • Сиверский (+1)
  • Малое Верево (+1)
  • Малые Колпаны (+1)
  • Новый Свет (+2)
  • Сяськелево (+1)
  • Лукаши (+2)
  • Тойворово (+1)
  • Пудость (+2)

Кингисеппский район:

  • Кингисепп (+1)
  • Ивангород (+2)

Киришский район:

  • Кириши (+7)
  • Глажево (+1)

Кировский район:

  • Кировск (+1)
  • Павлово (+1)

Ломоносовский район:

  • Малое Карлино (+1)

Подпорожский район:

  • Подпорожье (+1)

Приозерский район:

  • Приозерск (+1)
  • Сосново (+1)
  • Мичуринское (+1)

Сланцевский район:

  • Сланцы (+2)

Тихвинский район:

  • Тихвин (+5)

Тосненский район:

  • Тосно (+2)
  • Тельмана (+2)

За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса, из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. За указанный период зафиксировано 138 летальных исходов, полностью выздоровело 4 414 человек. Всего в стране коронавирус подтвержден у 405 843 человек.