Названы населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба по Ленинградской области на 31 мая, в регионе за последние сутки коронавирус подтвердился у 54 человек.

Всего в Ленобласти 2822 заболевших, вылечились при этом 1561 человек, а умерли — 11.

Бокситогорский район:

Ефимовский (+2)

Волосовский район:

Извара (+1)

Волховский район:

Колчаново (+1)

Всеволожский район:

Янино-1 (+1)

Лупполово (+1)

Мурино (+2)

Выборгский район:

Выборг (+1)

Светогорск (+1)

Гатчинский район:

Гатчина (+4)

Сиверский (+1)

Малое Верево (+1)

Малые Колпаны (+1)

Новый Свет (+2)

Сяськелево (+1)

Лукаши (+2)

Тойворово (+1)

Пудость (+2)

Кингисеппский район:

Кингисепп (+1)

Ивангород (+2)

Киришский район:

Кириши (+7)

Глажево (+1)

Кировский район:

Кировск (+1)

Павлово (+1)

Ломоносовский район:

Малое Карлино (+1)

Подпорожский район:

Подпорожье (+1)

Приозерский район:

Приозерск (+1)

Сосново (+1)

Мичуринское (+1)

Сланцевский район:

Сланцы (+2)

Тихвинский район:

Тихвин (+5)

Тосненский район:

Тосно (+2)

Тельмана (+2)

За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса, из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. За указанный период зафиксировано 138 летальных исходов, полностью выздоровело 4 414 человек. Всего в стране коронавирус подтвержден у 405 843 человек.