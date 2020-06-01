Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 1 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 6,2 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 373 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 2,8 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 286509 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 514992 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 837 170 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 1 июня, число заразившихся коронавирусом составляло 405843 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.