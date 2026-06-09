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Цифровизация делает быт удобнее: Сергей Перминов о развитии ЕКП «Ленинградская»

Сенатор РФ от Ленобласти  Сергей Перминов в интервью Online47 рассказал о развитии Единой карты петербуржца (ЕКП) «Ленинградская», подчеркнув, что этот проект уже стал важным инструментом для десятков тысяч жителей Петербурга и Ленобласти.

Инициатива губернатора Александра Дрозденко, запущенная год назад, продолжает расширять функционал карты. Теперь она предоставляет льготный проезд, доступ в музеи и на особо охраняемые природные территории для жителей старшего возраста.

Сергей Перминов отметил, что цифровизация упрощает повседневные процессы, делая их более удобными и «бесшовными». Карта позволяет избежать необходимости носить с собой множество документов, упрощает оплату услуг и передвижение в агломерации.

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Перминов также отметил безопасность карты и ее востребованность – ЕКП пользуются уже десятки тысяч жителей, и подчеркнул важность межрегиональной интеграции Петербурга и Ленинградской области.

«Такая интеграция, согласитесь, сближает, приглашает открывать новое, способствует активности. И надо сказать, работает на то, чтобы росло число посещений между регионами», — подчеркнул Перминов.

Расширение возможностей ЕКП и участие партнеров программы уже привели к появлению скидок и бонусов в двух регионах. Жители Петербурга могут пользоваться картой и на объектах в Ленобласти. Сенатор выразил уверенность в дальнейшем развитии цифровых сервисов, что создаст более удобную и связанную агломерационную среду.

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По предварительным данным, двое погибших утонули еще весной. Еще три человека погибли после экстремальных прыжков с мостов. Также в Московском районе утонул 11-летний ребенок, который вместе с друзьями пошел купаться в пруд.

Петербуржцев предупреждают, что чаще всего люди гибнут в местах, не предназначенных для купания. Сейчас власти проводят рейды и выводят нарушителей из опасных зон. На пляже в Курортном районе для контроля установили камеры и громкоговорители.

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