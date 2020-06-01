Санкт-Петербург пока не вышел на плато по заболеваемости коронавирусом – Александр Беглов

Санкт-Петербург пока не вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-службы администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу посетил поликлинику в Московском районе, которую перепрофилируют под стационар для больных коронавирусом. В здании поликлинического отделения №42 оборудованы палаты для больных, реанимационный комплекс на 12 коек, созданы санпропускники и специально оснащённая переходная галерея между «чистой» и «грязной» зонами. Обустроены места для дезинфекции машин скорой помощи. Всего здесь будет развёрнуто 240 коек для пациентов с COVID-19.

«Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжёлых и тяжёлых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам губернатора, в настоящее время продолжаются работы по развёртыванию дополнительных коек в «Ленэкспо». Там в ближайшее время будет введено еще почти 500 коек. Также во временном госпитале в «Ленэкспо» будут принимать пациентов с тяжёлым и среднетяжёлым течением болезни.

Ранее сообщалось, что в седьмом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» развернули тысячу коек для больных с лёгкой формой коронавирусной инфекции, у кого нет возможности лечиться дома. Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Затем в павильонах 8 и 8А были оборудованы 474 койки.

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По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 15215 случаев заражения COVID-19. Умерло 178 человек. Выздоровело 5113 человек.