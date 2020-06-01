Пожарные Ленобласти получили тридцать автомобилей

Пожарно-спасательному гарнизону Ленинградской области передали купленные за счет областного бюджета автомобили

«Для нас очень важна безопасность жителей, поэтому область продолжает делать все, чтобы пожарно-спасательная служба была обеспечена всем необходимым, — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Церемония передачи техники из-за COVID-19 прошла в он-лайн режиме. К ней присоединился министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, который поблагодарил руководство региона за новую технику и внимание к нуждам пожарных и спасателей.

Глава региона также отметил, что новые пожарные депо строятся в Ленобласти в районах интенсивной застройки, где для работ требуются новые образцы специализированной техники.

«У нас большая акватория, важно обеспечить безопасность людей на водах и в этом году мы впервые приобрели патрульные и спасательные катера. Сегодня и пожарные, и спасатели Ленобласти готовы в любую минуту прийти на помощь — мы высоко ценим их труд и рассчитываем, что и в дальнейшем сможем активно помогать МЧС — и техникой, и помещениями», — сказал Александр Дрозденко.

Отметим, что в 47 регионе уже сейчас технический парк спасательных подразделений обновлён на 60%. По итогам 2019 года количество пожаров в Ленобласти снизилось на 18 %, количество погибших — на 28 %, пострадавших — на 23 %.

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Как уже писал ivbg.ru, всего с 2010 года в 47 регионе было отстроено 126 социальных объектов. И правительство области не собирается останавливаться на достигнутом. На днях новое пожарное депо открыли в Сосновом Бору. Построены и передаются «Леноблпожспасу» – в Семиозерье, Кудрово, начато строительство пожарного депо в Сертолово, находится на согласовании договор о строительстве депо в северном Кудрово. А начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко передал в Кировске восемь единиц боевой техники руководителям отрядов государственной противопожарной службы Ленобласти.

В областном бюджете на 2020 год на приобретение специального пожарного оборудования дополнительно предусмотрено более 122 млн рублей.