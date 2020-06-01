На пожаре в Новолисино пострадал мужчина и погибла женщина

Пожар охватил 96 квадратных метров частного дома, расположенного в деревне Новолисино Тосненского района Ленобласти. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 1 июня в 10:30.

На место прибыли девять пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 11:27. Из горевшего здания эвакуирован и госпитализирован мужчина. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки женщины.