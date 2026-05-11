Мотоциклист насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде и врезался в столб в поселке Сиверский Гатчинского округа.

Как сообщили в полиции, 38-летний водитель мотоцикла Honda CBR1100XX двигался по шоссе Крамского. Возле дома № 9, корпус 3, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде и не спешился.

После этого мотоциклист потерял управление и врезался в столб. В результате ДТП мальчик и водитель мотоцикла скончались на месте.

У байкера не было водительского удостоверения категории «А». Также в 2025-2026 годах он получил 19 штрафов за нарушения ПДД, 18 из них – за превышение скорости.