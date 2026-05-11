Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Мотоциклист насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде и врезался в столб в поселке Сиверский Гатчинского округа.

Как сообщили в полиции, 38-летний водитель мотоцикла Honda CBR1100XX двигался по шоссе Крамского. Возле дома № 9, корпус 3, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде и не спешился.

После этого мотоциклист потерял управление и врезался в столб. В результате ДТП мальчик и водитель мотоцикла скончались на месте.

У байкера не было водительского удостоверения категории «А». Также в 2025-2026 годах он получил 19 штрафов за нарушения ПДД, 18 из них – за превышение скорости.

Иномарку повредили топором во время конфликта в бухте Большая Пихтовая. Владелец открыл стрельбу из пистолета

Конфликт между двумя компаниями отдыхающих закончился стрельбой и повреждением BMW X5 на пляже бухты Большая Пихтовая 9 мая.

По предварительным данным, между отдыхающими возникла ссора. Она быстро переросла в конфликт с применением оружия и подручных средств.

Один из участников взял топор и повредил автомобиль BMW X5, принадлежавший представителю компании оппонентов. В ответ водитель открыл огонь из травматического пистолета в сторону обидчика.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали участников конфликта. Уже в отделе мужчины написали заявления друг на друга и изложили свои версии произошедшего.

