Назван топ-5 пород лучших собак-компаньонов для детей

Российская кинологическая федерация подготовила список пород собак, являющихся лучшими компаньонами и друзьями для детей. В топ-5 вошли кавалер-кинг-чарльз-спаниель, брюссельский гриффон, шелти, пудель и вельш-корги-пемброк.

Характер, темперамент, особенности содержания и воспитания собак этих пород делают их подходящими компаньонами для детей младшего возраста.

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Эксперты Российской кинологической федерации не рекомендуют заводить собаку для детей, не достигших 7-8 лет. Начиная с этого возраста дети могут частично взять на себя уход за питомцем и способны осознанно отнестись к вопросам его воспитания.