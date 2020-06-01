Правительство выделило 1,3 млрд рублей на строительство школ и детских садов в Ленобласти

Ленобласти получит 1,3 млрд рублей для возведения детских садов и школ на территориях активной жилой застройки. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Всего такую помощь получили 52 субъекта России на общую сумму 27,8 млрд рублей. Самый большой размер субсидии получат Белгородская область — 2,1 млрд рублей и Свердловская область — 1,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году в Ленобласти планируется построить 24 социальных объекта — здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и другие. На строительство соцобъектов выделено 7,7 млрд рублей.