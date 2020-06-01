34 человека лишены права охотиться на территории Ленобласти

За 2019 год органы внутренних дел направлено 18 заявлений о возбуждении уголовных дел по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

В комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти отметили, что благодаря профилактике правонарушений и комплексу мероприятий, направленных на сохранение биологического разнообразия животного мира, на территории региона продолжается положительная динамика роста численности ряда видов животных.

По данным государственного мониторинга в 2019 году численность лосей составила 19 596 особей, медведей — 3 062, лисиц — 6 578, зайцев-беляков — 46 566, бобров — 25 223, куниц — 8 038, белок — 37 655.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 июня, на территории Ленобласти открывается сезон охоты на кабанов. Те охотники, у которых остались не закрытые разрешения на кабана, могут охотиться в охотугодьях региона. Если же выданные ранее разрешения на охоту в угодьях Ленобласти недействительны, то они подлежат возврату. Подобная информация по процедуре возврата денег за полученные лицензии изложена на сайте регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.