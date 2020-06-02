В Санкт-Петербурге водитель легковушки сбил пешеходов, уходя от столкновения – видео

В происшествии пострадали два человека.
Источник видео: 78.ru
Дорожное происшествие случилось вечером 1 июня на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу, водитель легкового автомобиля, уходя от столкновения с внедорожником, сбил на пешеходном переходе двух человек.
В Результате ДТП пешеходов с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Елизаветинскую больницу.
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27.05.2020 217
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.